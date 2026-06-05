元世界２階級制覇王者のルイス・ネリ（31・メキシコ）が元世界３階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（37・フィリピン）との注目の“悪童対決”を前に、また計量オーバーの“ひと騒動”を起こした。対戦相手のカシメロは一発クリアであり、この試合に限らず他のボクサーも規定に沿って厳しい減量をクリアしてリングに立っているため、言い訳は許されない状況ではあるものの、どうやら“踏んだり蹴ったり”の裏舞台もあったようだ