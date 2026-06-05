女優の内山理名（44）が5日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。内山は「皆んなで持ち寄り●（●は赤ちゃんの絵文字）同級生ママピクニック自然の中でお喋りして癒しとパワーチャージできた良き時間」とつづり、レジャーシートに持ち寄った料理を並べた写真を投稿。「@ai_tominaga_officialお手製スペアリブ美味」と、モデル・冨永愛の料理も紹介した。2枚目には「ヘルシーで