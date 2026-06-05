イラク沖のペルシャ湾の港で、優雅に進む大きな貨物船。しかし、6月1日に確認された姿には真横に大きな穴が開いていた。【映像】2回の爆発→大きな穴が開いた貨物船（複数カット）イラク当局によると、貨物船はペルシャ湾で2回の爆発に見舞われ、そのうち2回目の爆発はドローン攻撃によるものだという。船内の火災はその後、鎮火したということだ。（『ABEMA NEWS』より）