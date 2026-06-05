プーチン大統領の2人の娘が4日、サンクトペテルブルクで開かれている国際経済フォーラムにそれぞれ参加しました。プーチン大統領の長女、マリヤ氏は4日、サンクトペテルブルクで開かれている国際経済フォーラムに出席し、医療分野の人材育成をテーマにしたセッションで司会を務めました。マリヤ氏は会場で、現在の研究についてFNNの単独取材に応じ、「病気や骨折の際の組織の再生能力を高めることは人々の健康や長寿につながるでし