米人気歌手のマドンナが、ニューヨークのタイムズスクエアに降臨し、LGBTQIA＋コミュニティを称える「プライド月間」の幕開けを宣言。ピンクとブルーのサテン地コルセットを身に付け、アルバム『Confessions II』のプレビューを行った。【写真】圧巻のステージド派手衣装で降臨したマドンナPeopleによると、マドンナは現地時間6月4日、ブラカップ部分にブルーを配したピンクのサテン地コルセットに、ピンクのオペラグローブ