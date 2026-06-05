イラストレーター・necoが展開する「武装×女子高生」をテーマにしたオリジナルコンテンツ『重兵装型女子高生』のテレビアニメ化が決定、2027年の放送を予定している。アニメ化記念し、原案・necoによる描きおろしビジュアル、世界最速の特報PVが解禁。neco、橘正紀監督、高橋ナツコ（シリーズ構成）よりコメントが到着した。【動画】武装×女子高生！アニメ『重兵装型女子高生』世界最速の特報PV同作は、necoのイラストから