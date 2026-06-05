金沢市の市道で車を運転中、歩行者と接触しけがをさせたまま逃走したなどとして、金沢市の職員が逮捕されました。男は容疑を否認しています。過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、金沢市の河川水防課職員で58歳の男の容疑者です。この容疑者は4日、軽自動車で金沢市内の交差点を直進中、左側から道路を横断してきた歩行者と接触。救護などの措置を行わずにその場から立ち去った疑いが持たれています。 車と接触した10代