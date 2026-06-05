ボートレース福岡は５日、Ｇ?「第１３回ウエスタンヤング」の初日７月１９日１２Ｒで行われるドリーム戦出場選手を発表した。◇初日（７月１９日）１２Ｒ「ドリーム戦」出場選手〈１号艇〉常住蓮（佐賀）〈２号艇〉定松勇樹（佐賀）〈３号艇〉前原大道（岡山）〈４号艇〉西岡謙心（香川）〈５号艇〉田中駿兵（徳島）〈６号艇〉藤原碧生（岡山）