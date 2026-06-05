母の日を終えたのも束の間、すぐにやってくる「父の日、どうする問題」。感謝してもし切れない大切な存在だからこそ、ちょっと良いものでも食べて贅沢な時間を過ごしてほしい。そんな願いを叶えてくれるのが、「きらめくストア」の「父の日特集」だ。今回は、北海道の厳選素材を活かした“ビール、おつまみ、締め”という、酒飲み歓喜のフルコースをご提案! 実際に試してみて勝利を確信した名品を三段活用でご紹介しよう。○森の香