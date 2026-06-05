ボートレース津は５日、Ｇ?「第１３回イースタンヤング」の初日７月１８日１２Ｒで行われるドリーム戦出場選手を発表した。◇初日（７月１８日）１２Ｒ「ドリーム戦」出場選手〈１号艇〉前田滉（愛知）〈２号艇〉吉田裕平（愛知）〈３号艇〉高憧四季（大阪）〈４号艇〉前田翔（愛知）〈５号艇〉中野希一（埼玉）〈６号艇〉中山翔太（三重）