Aぇ！ groupを特集した雑誌「mini7月号増刊 Aぇ！ group SPECIAL EDITION」（宝島社）が、6月12日発売される。【写真】西村拓哉、Aぇ! group小島健との“友達化計画”進行中「先輩後輩としてのリスペクトをいったんなしに」同日に、初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が公開となるAぇ！ group。2024年の「mini」6月号以来、約2年ぶりとなる今回の表紙は、おそ松さんコンセプトに合わせて、カラフルでハッピーな