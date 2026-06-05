10月より開催されるアイスショー「刀剣乱舞 - ICE BLADE -」に向けて、描き下ろしキャラクタービジュアル「加州清光 イメージオンアイスver.」が解禁された。【写真】アイスショー『刀剣乱舞 ‐ICE BLADE‐』キービジュアル刀剣乱舞が「圧倒的なスピード」と「氷上の身体表現」に挑む。銀盤を縦横無尽に駆け巡る刀剣男士たちの「一閃」が繰り広げらる。三日月宗近役を無良崇人／声優・鳥海浩輔、加州清光役を中野耀司（PIW）