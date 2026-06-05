直木賞作家・今村翔吾による小説が原作の舞台『てらこや青義堂 師匠、走る』より、一部公演にて出演者や、原作者の今村、作・演出を務める青木豪がゲストとして登壇するアフタートークイベントの開催が決定した。併せて、公演PVも公開された。【動画】直木賞作家・今村翔吾の小説が舞台化！『てらこや青義堂 師匠、走る』公演PV「羽州ぼろ鳶組」「イクサガミ」シリーズの直木賞作家・今村翔吾による小説『てらこや 青義堂 師