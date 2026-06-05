「ホロライブ」所属Vtuber・兎田ぺこらさんが、5日までに自身のXを更新。母親の“マミー”が「ミスタードーナツ」の人気商品「もっちゅりん」を買ってくれたことを報告し、反響が集まっている。【写真】“マミー”がぺこらさんのために買ってきたミスドの人気商品「もっちゅりん」は2025年に販売され話題になった大人気ドーナツで、3日から復活販売が行われた。店舗によってはすでに売り切れも報告されるほど今回も人気を博し