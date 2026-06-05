5月15日より全国公開中の映画『正直不動産』の大ヒット開店御礼舞台あいさつが、6月4日、109シネマズ名古屋で行われ、主人公・永瀬財地を演じた山下智久が登壇。自身の“正直”エピソードや劇中のアドリブ秘話を明かした。【写真】山下智久、再び客席へマイクを届ける神対応■永瀬が名古屋でお客さんを接待するなら？山下は名古屋の印象を聞かれると、「名古屋に来ることが決まってから、正直ひつまぶしのことを考えていました