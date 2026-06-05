藤坂や永森悠透ら選出PSGハンドボールジャパンツアー2026実行委員会は5日、8月5日に有明アリーナで開催される「パリ・サンジェルマン（PSG） ハンドボール ジャパンツアー2026」に出場する男子ネクスト日本代表メンバー19人を発表した。「男子ネクスト日本代表」は、2028年ロサンゼルス五輪を見据えた次世代強化カテゴリーとして編成されるチーム。メンバーには、日本代表「彗星JAPAN」で経験を積む選手、国内リーグの「リーグH