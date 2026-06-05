６日の阪神４Ｒ（芝１２００メートル＝１６頭立て）でリアララ（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父ホームアフェアーズ）がベールを脱ぐ。同馬は豪州で行われたマジックミリオン社のゴールドコースト・イヤリング（１歳）セールで、中内田調教師が３２０万オーストラリアドル（約３億２０００万円）で落札。同セールの史上最高落札額（当時）で注目を集めた。父は短距離Ｇ１で２勝を挙げる新種牡馬で、母のサンライトも短距離Ｇ