◆日本生命セ・パ交流戦中日―西武（５日・バンテリンドーム）中日は右太もも裏肉離れで離脱していた岡林勇希外野手が６３日ぶりに１軍に復帰し、「１番・中堅」で先発出場。初回先頭で高橋光成の初球の内角カットボールを振った自打球が右膝付近を直撃。もん絶の表情を浮かべ、トレーナーに付き添われベンチ裏へ治療に戻った。スタンドは騒然としたが、治療を終えると、大きな拍手に迎えられ、駆け足で打席に向かった。結果は