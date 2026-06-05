ヘアスタイルのトレンドに挙がっている「レイヤー」を取り入れるならどんなスタイルがおすすめ？── 編集部のイチオシは、初夏のイメージチェンジにぴったりな「ウルフレイヤー」です。動きのある軽やかなレイヤーを活かしながら、こなれ感を演出できるのがポイント。40・50代が取り入れやすいウルフレイヤーを早速チェック！ アレンジしやすい長めのウルフレイヤー トップとベ