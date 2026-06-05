◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（５日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手が初回、この時点でリーグトップタイとなる１５個目の盗塁を決めた。「２番・三塁」で出場。初回、九産大時代にも対戦経験のある先発・広池から中前安打を放ち出塁。続く佐々木の打席の２球目でスタートを切り、悠々とセーフとなった。この時点で盗塁数が１位だったヤクルト・岩田に並んだ。盗塁企画数が１８の岩田に対し、浦田は１