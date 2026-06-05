ロックバンド「ブラック・クロウズ」のフロントマンであるクリス・ロビンソンが、米フロリダ州タンパ公演で観客と衝突し、会場が騒然となった。きっかけは、ステージ演出でアメリカ政府を擬人化したキャラクター「アンクル・サム姿」のマスコットが映し出され、約2万人の観客から「U.S.A.」コールが巻き起こったことだった。 【写真】ラッセル・クロウ「何が問題なんだ？」ファンへの対応巡る議論に反論