愛知県の藤田医科大学病院は3日、勤務している看護師の個人用パソコンがサポート詐欺に遭い、患者の個人情報が流出した可能性があることを発表した。同病院は公式サイトで経緯の説明と謝罪を行った。 同病院によれば、看護師は院内規程に反して患者の個人情報を個人用パソコンに保存。自宅でウェブサイトを閲覧していたところ、画面に警告が表示された。指定されたところに連絡し、送られてきたURLにアクセスした後、個人