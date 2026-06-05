『魔法戦隊マジレンジャー』20周年記念イベント『魔法戦隊マジレンジャー20th Anniversary魔法家族、西へ！〜ロージ・マネージ・マジ・ママルジ〜』が8月1日にクールジャパンパーク大阪で開催されることが発表された。【写真】スーパー戦隊シリーズ『魔法戦隊マジレンジャー』東京会場でチケット総申込数9000枚超えを記録し、大盛況のうちに幕を閉じた『魔法戦隊マジレンジャー』20周年記念ファンミーティング。その大阪公演と