今年3回の窃盗被害があったDVDレンタル店「ゲオ大阪狭山店」＝5日午後、大阪府大阪狭山市5日午前3時55分ごろ、大阪府大阪狭山市池之原2丁目のDVDレンタル店「ゲオ大阪狭山店」で、閉店後に「防犯システムが作動した」と警備会社から府警に通報があった。入り口のガラスが割られているのを警察官が確認。商品のスマホなどが盗まれていた。同店の被害は今年に入り3回目。府警が窃盗容疑で調べている。府警によると、3回とも閉店