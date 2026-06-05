右肘の違和感で戦列を離れているソフトバンクの上沢直之投手（32）が、7日のファーム・リーグ広島戦（タマスタ筑後）で実戦復帰する見込みとなった。この日はリハビリ組として筑後市のファーム施設で汗を流し、自らの動きを確認しながら平地での投球練習を行った。すでに2度のブルペン入りをしている。「試合で傾斜じゃないと分からないのかなとも思うので。状態の確認ができれば」と語った。