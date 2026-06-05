交通事故現場の鑑識技術を向上するため、警視庁は実際の車両を使った、衝突実験を行いました。5日、茨城県牛久市では時速40キロで走る乗用車がブレーキを踏むことなく、歩行者にぶつかる状況などを再現し、どのような影響が出るかの実験が行われました。警視庁によりますと、去年、都内では死亡ひき逃げ事故が6件あり、そのうち5件がブレーキを踏まずに衝突していたということです。衝突実験の後には、警視庁の交通鑑識の捜査員が