俳優の今田美桜が自身のInstagramを更新し、旅先での風景やファッションなど多彩なオフショットを公開した。 参考：松村北斗×今田美桜『白鳥とコウモリ』に柄本佑、前原滉、井川遥、吉田羊、風吹ジュン出演 「いろいろです」とバラの絵文字を添えて投稿された写真は全10枚。胸元にローズをあしらった黒のビスチェや、ワイドパンツを合わせた全身モノトーンコーデのほか、海辺の遊歩道やオリーブ並