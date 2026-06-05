モンテレイ滞在３日目の６月４日。宿泊先では突然の断水、ワールドカップのアクレディテーションセンターではパスポートの読み取りエラー--思わず「メキシコよ、俺を苦しめないでくれ…」と呟きたくなる日だった。 もっとも、予期せぬ出来事に振り回されていたのは自分だけではない。北中米ワールドカップに臨む日本代表もまた、事前キャンプ地のモンテレイで思わぬ対応を迫られていた。 チームは当初、ティグレス