サーティワンアイスクリーム「よくばりフェス」が、今年も5月28日〜6月21日の期間限定で開催中です。好きなアイスをお得にたくさん楽しめることから、例年SNSでも話題になる人気のフェアです。「よくばりフェスって何？」「モバイルオーダーはどうやって使うの？」と気になっている人は必見です！ 詳しく解説しているので、ぜひチェックしてくださいね。【画像】春の期間限定フレーバー3種。いつも新しい味に出会えて楽しい！【サ