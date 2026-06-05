人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）ウソやハッタリは後々困る事態に。ありのままを話そう。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）気分が落ち込みがち。友達とアウトドアで遊ぶとスッキリ！10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）コミュニケーション運が良好