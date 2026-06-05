お笑いコンビ・コットンの西村真二さんは6月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。チャーハン弁当のグリーンピースだけを残した写真を公開しました。【写真】グリーンピースだけが残った弁当箱「気持ちはよぉくわかりますよ」西村さんは「大人なのに自分が情けないよ」とつづり、1枚の写真を投稿。きれいに完食したチャーハン弁当の空箱が写っていますが、数粒のグリーンピースが残されています。苦手な食材を食べられなかった自分へ