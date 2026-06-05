創設5年でリーグ制覇を成し遂げたプロバスケB1「長崎ヴェルカ」。 モーディ・マオールヘッドコーチの退団が5日午後、発表されました。 5日に契約満了での退団が発表された、モーディ・マオール ヘッドコーチ(40)。 アメリカ出身で、ヴェルカがB1挑戦2シーズン目となった昨シーズン、指揮官に就任しました。 マオールヘッドコーチは、これまで身長の高