物価高でいろいろなものを我慢せざるを得ない状況の中、入場料無料などのお得なイベントを賢く活用すれば、家計に負担をかけず週末を楽しく過ごせるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のお得なイベント”を5つ紹介します！1：がすてなーに ガスの科学館「20周年アニバーサリー！イベント」東京ガスの企業館「がすてなーに ガスの科学館」の開館20周年を記念した「20周年アニバーサリー！イベント」が開催