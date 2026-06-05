久保はいつもどおりの平常心で2回目のW杯を迎える(C)Etsuko MOTOKAWA現地時間6月2日に事前合宿地・モンテレイ入りして以降、練習場や練習時間の変更、キャプテン・遠藤航（リバプール）の2日連続の欠席、吉田麻也（LAギャラクシー）の再合流決定など、事態が刻一刻と変化している日本代表。2026年北中米ワールドカップ（W杯）初戦・オランダ戦（ダラス）まで10日というタイミングで、ここまでの紆余曲折というのは、やはり予想以