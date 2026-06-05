日本美術界の各分野を網羅した国内最大規模の総合美術展「日展」の金沢展が金沢市の県立美術館で始まりました。日展金沢展は2025年秋に東京の国立新美術館で開かれた本展の巡回展で、金沢での開催は4年ぶりです。県立美術館には日本画や洋画、彫刻など231点の作品がそろい、地元からは73点の作品が選ばれました。内閣総理大臣賞は岸野圭作さんの作品が受賞中でも和歌山県出身の日本画家、岸野圭作さんの「微風(びふう)」は、木々の