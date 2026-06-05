どこの誰かもわからないあなたが、僕のことを知ってくれていたおかげで――。【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…長崎県在住の60代男性・Wさんは子供の頃、知らない女子高生に助けてもらったことがある。＜Wさんからのおたより＞恐らく、僕が5歳くらいの頃のことです。20年後くらいに母から聞いた話です。近所で遊んでいた時に、7段くらいの階段を踏み外し、気を失い、頭部から出血をしていたそうです