ＪＢＡ（日本バスケットボール協会）は、７月に控える（ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ２０２７アジア地区予選Ｗｉｎｄｏｗ３）を前に、６月１８日（木）から実施する「２０２６年度男子日本代表２次強化合宿」に参加するメンバー１５人を発表しました。 今回の合宿は、７月３日と６日に、それぞれアウェーで対戦する中国代表と韓国代表との戦いを見据えた直前合宿。 注目のメンバӦ