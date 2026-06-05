佐賀県警の鑑定不正問題で、記者会見する県弁護士会の永尾竹則会長（右）と出口聡一郎弁護士＝5日午後、佐賀市警察庁が、佐賀県警のDNA型鑑定で不正が239件あったとする特別監察の結果を公表したことを受け、県弁護士会の永尾竹則会長は5日、佐賀市内で記者会見を開き「引き続き、警察機関以外の第三者による調査を求める」と述べた。弁護士会は、不正が判明した県警科学捜査研究所（科捜研）の元職員による全鑑定について、結