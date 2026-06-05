ロシアのサンクトペテルブルクで開かれている国際経済フォーラムで、アメリカとロシアの代表者が文化や経済協力について意見を交わした。記者リポート：会場には大勢の人が集まっていて、関心の高さが伺えます。アメリカ側からは俳優のスティーブン・セガールさんが参加しています。このフォーラムでは、文化や芸術に関するセッションが今回初めて開かれた。アメリカ側からは、トランプ大統領が任命したアメリカ美術委員会のロドニ