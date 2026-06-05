小型衛星「しらいと」のイメージ図（静岡大能見研究室提供）静岡大は5日、来週打ち上げ予定のH3ロケットに搭載する同大開発の小型衛星について、公募の結果、名称を「しらいと」に決定したと発表した。宇宙ごみ（デブリ）をワイヤを利用して捕獲する技術の実証実験を担うことから、ワイヤや県内の景勝地「白糸の滝」を連想させるとして、応募総数485件のうち3人から寄せられていた。衛星は約60センチ四方の立方体で、重さ約65