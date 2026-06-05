◇プロ野球セ・パ交流戦中日−西武(5日、バンテリンドーム)この日から1軍復帰となっている岡林勇希選手。初回に自打球が右膝を襲いました。4月3日のヤクルト戦で負傷し、戦線を離脱していた岡林選手。5月27日のファーム・ロッテ戦で実戦復帰すると、6試合に出場し調整を進め、この日1軍復帰となりました。早速「1番・センター」でスタメン出場も、第1打席の初球が自打球として右膝を襲いました。もん絶の表情を浮かべる岡林選手
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