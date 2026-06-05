中国の習近平国家主席が6月8日から北朝鮮を訪問し、金正恩（キムジョンウン）総書記との首脳会談が行われる見通しです。中国共産党は5日、習主席が6月8日から9日まで北朝鮮を訪問すると発表しました。詳細は不明ですが金総書記との首脳会談が行われる見通しです。今回の訪問は、習主席がアメリカのトランプ大統領やロシアのプーチン大統領と中国・北京で相次いで会談した直後にあたり、習主席としては朝鮮半島の安全保障問題で米露