歌手の山口かおるが5日までに自身のブログを更新。25年6月3日に肺炎のため亡くなった、巨人終身名誉監督長嶋茂雄さんの一周忌に思いをはせた。山口は「今日6月3日は、名付け親・長嶋茂雄さんの一周忌最後のお別れで、ご自宅へ行き、長嶋茂雄さんのお顔に触れたり、涙が止まりませんでした」と当時を振り返った。続けて「山口かおる、頑張らなくちゃ!!歌が大好きだった長嶋茂雄さん、私、頑張ります天国から見守っていてくださ