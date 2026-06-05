父の日といえば、ネクタイやお酒、グルメなどをプレゼントする方が多いかもしれません。しかし、今年は少し視点を変えて、「毎月の固定費を見直す」という形で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。 特に見直しやすいのがスマホ代です。親世代の中には、長年同じ携帯会社を利用しており、現在の料金プランをよく把握していないという方も少なくありません。 「スマホはほとんど電話とLINEしか使わないのに、