【モデルプレス＝2026/06/05】武藤潤（原因は自分にある。）が6月10日（水）、自身初となるソロ写真集「燕飛（えんぴ）」（SDP）を発売する。モデルプレスは、彼の“らしさ”が全開になった本作のインタビューを実施。黒帯の腕前を披露した空手シーンの撮影裏から、作品に込めたこだわりまで、見どころ満載の内容に迫った。【写真】黒帯取得の24歳スタダアイドル◆武藤潤、初ソロ写真集「燕飛」本作は、武藤の“らしさ”を存分に表