彼氏と一緒にいて、「この人はなんで私と付き合うことにしたのかな…」とふと不思議に思った経験はありませんか。とはいえ、もしそこで気軽な気持ちで本人に尋ねたら、予想外の回答にギョッとさせられてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「聞いて唖然！彼氏が自分との交際を決めた『本当の理由』」をご紹介します。【１】冗談で交際を申し込んだのに、あとに引けなくなったか