5日・6日の天気予報（岡山・香川） 5日は湿った空気の影響で雲が広がるものの、梅雨前線がいったん離れ、天気の大きな崩れはない見込みです。ただし蒸し暑く感じられそうです。6日は荒れた天気になりそうです。 現在、東シナ海にある熱帯低気圧が6日に温帯低気圧に変わり、前線を伴いながら四国の南を通過する予想です。雨雲が発達するおそれがあります。 午後に香川県を中心に雨脚が強くなったり、東寄りの風が強ま