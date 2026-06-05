小舟で漕ぎ出した宗治公提供：高松山妙玄寺 戦国時代、羽柴（豊臣)秀吉の水攻めで奮戦し、城兵5000人の命を救うため切腹して果てた備中高松城主・清水宗治の444回忌が6月7日、岡山市で行われます。 宗治公の命日が6月4日であることにちなみ、歴史を後世に語り継ごうと、地元の有志や団体でつくる高松城址保興会が、毎年6月の第1日曜日に開いているものです。一般参列も受け付けていて、例年400人ほどが参列しているという