◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（５日・東京ドーム）今季５勝目を目指して先発した巨人の井上温大投手（２５）が初回を無安打無失点で立ち上がった。まずは先頭・小川を投ゴロに打ち取る。続く佐藤は遊撃・泉口の悪送球で出塁を許したが、続く西川を中飛に仕留めて２死とする。続く山口を打席に迎えた際に、すかさず一塁へけん制球を送ると、走者の逆を突いてアウトとなりチェンジに。得意のピックオフプレー