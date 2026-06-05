◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（５日・マツダスタジアム）オリックス・中川圭太内野手が「１番・中堅」で先発し、第１打席に先頭打者アーチを放り込んだ。２ボールから広島・玉村の外角シュートを強振。「高めのボールをしっかりといい感触で打ち返すことができました！少しドライブがかかっていたので、どうかな？と思ったのですが、なんとか入ってくれてよかったです！」と、左越えへの４号ソロを喜